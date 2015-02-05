Фестиваль "Чудо света" приурочат к открытию выставки "Россия" в Петербурге

На время мероприятия Петропавловская крепость станет настоящим мультимедиапространством под открытым небом.

В День народного единства, 4 ноября, в Северной столице пройдёт трёхдневный фестиваль "Чудо Света". Как пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Смольного, праздник в 2023 году посвятят Международной выставке-форуму "Россия".

Северная столица откроет собственную композицию на ВДНХ. На время фестиваля Петропавловская крепость станет настоящим мультимедиапространством под открытым небом. Во время шоу зрители смогут узнать интересные факты о достижениях города и страны с помощью работ, которые создали художники и нейросети. Кроме того, для любителей новых знаний в Нарышкином бастионе будет работать научно-популярный лекторий.

Открытие выставки "Россия" также будет художественно отображено на полотнах петербургского фестиваля.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выделит 234 млн рублей на развитие культурных проектов.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Чудо Света"