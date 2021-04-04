"Чудо света" перекроет улицы у Заячьего острова в начале ноября

Световые панорамы на стенах Петропавловской крепости будут доступны с 19:00 до 22:00.

В ближайшие выходные дни в Петропавловской крепости пройдет фестиваль "Чудо света", что приведет к временным изменениям в движении транспорта.

Ограничения начнут действовать вечером 2 ноября и останутся в силе до вечера 4 ноября. Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ "ДОДД", движение на некоторых улицах будет ограничено.Автомобилистам будет закрыт проезд по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной с 17:00 до 23:30.

Также невозможно будет проехать по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта с 17:15 до 23:30. С 17:30 до 23:00 будет недоступен проезд по Кронверкской набережной от Кронверкского проспекта до Каменностровского проспекта. Проезд по Александровскому парку вдоль дома 3, корпуса 2 по Кронверкской набережной также будет невозможен.

Посещение фестиваля "Чудо света" бесплатное: и принять участие в мероприятии могут дети старше 6 лет. Световые панорамы на стенах Петропавловской крепости будут доступны с 19:00 до 22:00.