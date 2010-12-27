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Фестиваль "Белые ночи на чердаке"
Сегодня, 19:30
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Lolita.Dubovik98

Фестиваль "Белые ночи на чердаке"

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Международный музыкально-драматический фестиваль в Петербурге проходит уже третий год.

Театр "Другая Опера", третий сезон удерживающий репутацию лучших нарушителей спокойствия, и один из самых интересных артхаусных театров Петербурга – Картографический Театр – приглашают на удивительно необычный фестиваль во время таинственных и прекрасных белых ночей.

В рамках фестиваля с 20 по 30 июня в уникальном арт-пространстве на настоящем чердаке в самом сердце Коломны – легендарного "старого города" – вы увидите премьеры драматических и музыкальных спектаклей в постановке молодых режиссеров Петербурга и Нью-Йорка, концерты классической музыки, военной и бардовской песни.

Программа фестиваля "Белые ночи на чердаке":

  • 20 июня, четверг, открытие фестиваля – Ш.Дэй, "Розовый остров";
  • 21 июня, пятница – Эсхил, "Персы";
  • 22 июня, суббота – "Петербургский метроном", концерт военной песни;
  • 23 июня, воскресенье – "Инвалид", миракль по автобиографии Бориса Хренова;
  • 25 июня, вторник – "Фрэнк и я", музыкально-драматический диалог Фрэнка Синатры и Авы Гарднер;
  • 27 июня, четверг – "Великолепная пятерка", все пять оперных голосов, от сопрано до баса, на одной сцене;
  • 28 июня, пятница – "Квартирник на чердаке", концерт бардовской песни;
  • 30 июня, воскресенье, закрытие фестиваля – "Женщины и Люди", вечер одноактных опер об одиноких и блистательных.

Адрес: наб. реки Пряжки, 5, м. Садовая

Возрастное ограничение: 16+

Фото: фестиваль "Белые ночи на чердаке"

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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