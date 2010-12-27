Хедлайнеры фестиваля — адепты инструментального хип-хопа и медленных ломаных ритмов немецкий дуэт Kidsø и электронная дива Ishome.

В субботу, 30 ноября, в Петербурге пройдет фестиваль "Абстрасенция". Мероприятие отпразднует шестилетие сразу в двух столицах.

В Петербурге празднование примет клуб Blank. Фоном для фестиваля станет урбанистический антураж завода "Арсенал". петербуржцев ждет 21 музыкальный проект. Также на сцене покажут визуальные инсталляции, которые подготовили медиахудожники.

Хедлайнеры фестиваля — адепты инструментального хип-хопа и медленных ломаных ритмов немецкий дуэт Kidsø и электронная дива Ishome. Мюнхенские музыканты выпускаются на Finest Ego — саб-лейбле культового Project Mooncircle. Подписанты знакомого многим лейбла Long Arm и Nuage выступят на праздничном фестивале с лайв-сетами. Ishome — проект Мирабеллы Карьяновой, ключевой фигуры российской электроники. Ожидаются и дебютанты, ими станут продюсеры Reddy Sample и The Obsidian.

Фото:предоставлено организатором

