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Федеральные музеи откроют парковые пространства с 16 июня

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Посетители должны быть в маска, перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

Федеральные музеи, учредителями которых является министерство культуры России, откроют парковые пространства с 16 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова. Приём посетителей должен вестись со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Посетители должны быть в маска, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. Отмечается, что они не смогут осмотреть интерьерные выставки — разрешено посещение только музейной экспозиции.

Ранее Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве.

Видео: kremlin.ru

Теги: культура, минкульт, музеи, парки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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