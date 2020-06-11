Федеральные музеи откроют парковые пространства с 16 июня

Посетители должны быть в маска, перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

Федеральные музеи, учредителями которых является министерство культуры России, откроют парковые пространства с 16 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова. Приём посетителей должен вестись со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Посетители должны быть в маска, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. Отмечается, что они не смогут осмотреть интерьерные выставки — разрешено посещение только музейной экспозиции.

Ранее Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве.

Видео: kremlin.ru