Федеральные трассы очищают от мусора - работы коснутся и Выборгского района

Ежедневно в Выборге, к примеру, убирают 50 кубов мусора в день с проезжей части.

В период весенней уборки дорожники собрали более 470 тонн мусора вдоль федеральных трасс Ленобласти и Санкт-Петербурга.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает, мусор на обочинах дорог, несанкционированные свалки остаются одной из насущных проблем дорожных служб. Большое количество пакетов, бутылок, пластиковой упаковки выбрасывается из окон автомобилей прямо во время движения. Дачники имеют привычку оставлять мешки с мусором на обочинах и площадках отдыха по пути в город после выходных. Взрослые зачастую подают плохой пример собственным детям, которые впоследствии повторяют увиденное.

Подрядные организации, занятые в содержании федеральных автодорог в Петербурге и Ленобласти, выполнили 85% работ по уборке мусора вдоль трасс. Безусловно, дорожники обязаны выполнить свою работу, но со своей стороны, мы призываем водителей и их пассажиров проявлять сознательность, выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места. призывает начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Алексей Васьков

Помимо уборки мусора весной дорожники проводят работы по восстановлению дорожного покрытия. Это — не капитальный ремонт, а поддерживающий, который применяется для ликвидации сверхнормативных дефектов асфальтового покрытия.

В муниципальных образованиях также проблема наличия мусора, выброшенного из машин, актуальна. Ежедневно в Выборге, к примеру, убирают 50 кубов мусора в день с проезжей части.

Автор: Анна Литик

Фото: Росавтодор