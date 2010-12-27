Федерация футбола в Выборге и Ленобласти ставит новые задачи

Новым главой спортивной организации избран заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Коваль. Известно, что на первом заседании федерации он представил стратегию развития футбола на 2018 – 2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
Главная цель разработанной программы — развитие и популяризация футбола. После прошедшего в России чемпионата мира мы видим, как вырос интерес к этому виду спорта со стороны жителей региона всех возрастов. Поэтому одна из основных задач, которые мы перед собой ставим накануне Года здорового образа жизни в Ленинградской области, — активное развитие футбола для вовлечения и оздоровления населения.
Олег Коваль, заместитель председателя правительства Ленобласти
Федерация будет заниматься развитием детско-юношеского футбола, укреплением материально-технической базы, проведением футбольных соревнований разного уровня.
Футбол – один из самых популярных видов спорта в Ленинградской области. В спортивных школах региона и школьных секциях 40 000 детей бегает с мячом. В областных соревнованиях принимает участие более 100 команд – от юниоров до ветеранов. При школах создано 250 футбольных полей. Футбольные стадионы есть практически во всех городах – районных центрах области.
Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти
Фото с ЧМ по футболу 2018: ru.fifa.com, championat.com