Федерация футбола в Выборге и Ленобласти ставит новые задачи

Федерация будет заниматься развитием детско-юношеского футбола, укреплением материально-технической базы, проведением футбольных соревнований разного уровня.

Новым главой спортивной организации избран заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Коваль. Известно, что на первом заседании федерации он представил стратегию развития футбола на 2018 – 2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Главная цель разработанной программы — развитие и популяризация футбола. После прошедшего в России чемпионата мира мы видим, как вырос интерес к этому виду спорта со стороны жителей региона всех возрастов. Поэтому одна из основных задач, которые мы перед собой ставим накануне Года здорового образа жизни в Ленинградской области, — активное развитие футбола для вовлечения и оздоровления населения. Олег Коваль, заместитель председателя правительства Ленобласти

Федерация будет заниматься развитием детско-юношеского футбола, укреплением материально-технической базы, проведением футбольных соревнований разного уровня.

Футбол – один из самых популярных видов спорта в Ленинградской области. В спортивных школах региона и школьных секциях 40 000 детей бегает с мячом. В областных соревнованиях принимает участие более 100 команд – от юниоров до ветеранов. При школах создано 250 футбольных полей. Футбольные стадионы есть практически во всех городах – районных центрах области.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Фото с ЧМ по футболу 2018: ru.fifa.com, championat.com