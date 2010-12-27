Фаворитовцы одержали победу в областных соревнованиях по плаванию

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов.

В субботу, 9 февраля 2019 года в посёлке Вырица Гатчинского района прошли областные соревнования по плаванию "Ленинградская Лига I этап". Об этом сообщается на странице паблика соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг".

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов, 16 команд, из них 18 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит".





Максим Пицуник стал победителем на дистанции 50 метров вольным стилем. София Нищук взяла бронзовую награду на дистанции 50 метров на спине.

Выборгская команда заняла первое место в эстафете 4,50 метров вольным стилем. Победителями стали: София Нищук, Елизавета Курило, Ксения Огарева и Алёна Смирнова.

Тренируют ребят Рада Колотилкина и Ольга Чуркина.

Автор: Наталья Смирнова