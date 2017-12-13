В Петербурге ФСБ задержала капитана полиции за "крышевание" медиков

В Петербурге задержали капитана полиции, так как он подозревается в мошенничестве.

В Петербурге 12 февраля сотрудники регионального ФСБ задержали 28-летнего капитана полиции Артема Шовкопляса. Известно, что процесс задержания проходил в рамках возбужденного уголовного дела СК на транспорте по статье "Мошенничество". Сотрудника полиции подозревают в вымогательстве денег у работников медицинского центра.

Согласно информации ведомства, обыск проходил в здании Санкт-Петербургского линейного отдела полиции на транспорте, который находится на Полтавской, 9, а также в квартире Шовкопляса.

По предварительной информации, переговоры полицейского с администрацией медучреждения о расторжении договора перешли в предложение "крышевания" предприятия.

"Исходя из того что первый эпизод датирован прошлым декабрем и равен 75 тыс. рублей, то это и была оговоренная рента", -сообщает Фонтанка.