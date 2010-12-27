ФСБ расследует контрабанду сигарет дронами через российско-финляндскую границу

Правоохранительные органы России и Финляндии совместно расследуют факты возможной контрабанды табачной продукции на границе двух стран. Предполагаемые злоумышленники для доставки товаров используют дроны.
Спецслужбы сран проводят опрос населения и выясняют имена возможных организаторов и пособников. Пока достоверной информации о месте взлета и посадки дронов нет. В июле этого года на окраине города Печора в 350 метрах от границы поймали неизвестного с пультом управление от квадракоптера кустарного производства. С его помощью он пытался переправить через границу 1260 пачек сигарет.
Следует отметить, что подобные случаи нетипичны для российско-финляндского участка Государственной границы РФ, а характерны для российско-эстонского и российско-латвийского участков.
Пресс-служба ПУ ФСБ России