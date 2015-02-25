ФСБ пресекла рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военным

Опасные почтовые отправления изъяты и обезврежены.

Российские силовые структуры пресекли массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерных наборах для военнослужащих и сотрудников оборонных предприятий страны. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что ранее 23-летнего исполнителя криминального заказа завербовали украинские спецслужбы.

Предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции от Министерства обороны РФ, а также сотрудников ОПК. ЦОС ФСБ России

В марте 2025 года на территории города Первоуральск в Свердловской области пойман гражданин России 2003 года рождения. Молодой человек изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы. Затем подозреваемый отправил эти посылки "Почтой России" адресатам, находящимся в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

В Крыму задержали двоих агентов Киева, собиравших данные о дислокации ВС РФ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России