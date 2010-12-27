ФНС направил в суд иск о банкротстве подрядчика компании "Метрострой"

"Семнадцатое управление Метрострой" не выплатило около 100 миллионов.

"Семнадцатое управление Метрострой" получило банкротный иск от налоговой инспекции. Организация задолжала 96 миллионов рублей. Сведения об этом размещены на официальном сайте Арбитражного суда города. Отметим, что требование надзорного ведомства приняты, но еще не находятся на стадии производства.

"Семнадцатое управление" - старейшая горнопроходческая компания Метростроя". Предприятие участвовало в строительстве многих петербургских станций, например, "Василеостровской", "Международной", "Адмиралтейской" и других.

Напомним, что ранее аналогичный иск был подан в отношении СМУ-11 "Метрострой". Суд рассмотрел дело и принял решение о процедуре наблюдения. Сумма недоимки составила более одного миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv