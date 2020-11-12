ФК "Кайрат" прибывает в Петербург с опозданием из-за ограничений в аэропорту

Рейс казахстанской команды из Алматы перенаправили в Москву в связи с опасностью атаки беспилотников в Северной столице и Ленинградской области. Игроки добираются до города на автобусе.

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" значительно задерживается с прибытием в Санкт-Петербург. Причиной стали ограничения, введенные в аэропорту Пулково на прием и отправку воздушных судов из-за объявленной в городе и Ленинградской области опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает источник, игроки и сопровождающие лица вылетели из Алматы, однако их рейс не смог приземлиться по намеченному маршруту. Самолет перенаправили в Москву. Изначально планировалось, что команда окажется в Северной столице в ночь с 26 на 27 марта. Теперь же футболистам предстоит преодолеть путь из столицы до Петербурга на автобусе.

Ожидается, что казахстанский клуб прибудет к месту назначения сегодня, 27 марта, к 16:00. Товарищеский матч с "Зенитом" запланирован на субботу.