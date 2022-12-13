FESCO купила шесть новых судов в Китае почти за 20 млрд рублей

Контейнеровозы передадут компании до конца года.

Стало известно, что транспортная компания Fesco приобрела шесть контейнеровозов для доставки грузов из Китая в Петербург. Общая стоимость достигла $240 млн, заявил председатель совета директоров группы Андрей Северилов. Об этом 19 апреля сообщают РИА Новости.

Контейнеровозы передадут компании до конца года. Их вместимость составит 2,5 тыс. TEU (1 TEU эквивалентен полезному объему стандартного контейнера длиной 6,1 м и шириной 2,44 м).

Маршрут судов из Китая в Петербург проложат через Суэцкий канал. В руководстве Fesko предполагают, что большой объем грузов в Центральную Россию из стран Азиатско-Тихоокеанского региона перейдет на маршруты компании. В настоящее время на рейс вышел первый из шести новых контейнеровозов — "Капитан Щетинина".

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