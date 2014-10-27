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ФАС завела дело против главы комитета по печати из-за наружной рекламы
Сегодня, 18:20
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Asyaromanenkova
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ФАС завела дело против главы комитета по печати из-за наружной рекламы

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Глава комитета по печати стал фигурантом административного дела из-за торгов по наружной рекламе, в которых Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения.

Против главы петербургского комитета по печати взаимодействию со СМИ возбудили административное производство. Расследование связано с проведенными недавно торгами по наружной рекламе на улицах Петербурга.

ФАС России ответил на запрос «Спецавтотранса» (компания, пожаловавшаяся на итоги торгов), что представители службы проводят административное расследование.

Как сообщает «Фонтанка», в ведомстве сочли обоснованной жалобу компании. Антимонопольщикам не понравились пункты «Ценовое предложение», «Надежность ценового предложения», «Объем размещения социальной рекламы», «Проект рекламной конструкции» и другие. ФАС считает, что эти требования неопределенные, при этом они не дают возможность объективно оценить участников конкурса.

Итоги торгов по наружной рекламе подвели в конце августа. Смольный сообщил, что договоры по ним заключены почти со всеми победителями.

Теги: новости питера , новости спб , фас
Категории: Новости СПб

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