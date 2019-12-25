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Rybka123

ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения

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Сырье подорожает на три процента.

С 1 августа 2020 года в России подорожает газ. Приказ о повышении цен на сырье был опубликован 16 июля на сайте Федеральной антимонопольной службы. 

Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению

ФАС

Разговоры о повышении стоимости газа зашли в ведомстве еще в апреле 2020 года. Тогда планировалось увеличить цену сырья на три процента с 1 июля, однако в итоге изменения вступят в силу в начале августа. Отметим,  что приказ об индексации пока не опубликован. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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