Себестоимость вакцины будет установлена по определению.

ФАС назвала стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса. Она не будет превышать одной тысячи рублей, в дальнейшем будет снижаться. Об этом рассказал глава антимонопольной службы Игорь Артемьев, пишет ТАСС.

По его словам, цена обусловлена маленькими партиями выпуска вакцины, а для расширения производства нужны дополнительные средства.

Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула. Игорь Артемьев, глава ФАС

Он отметил, что себестоимость вакцины будет установлена по определению, так как нет базы для сравнения в других государствах.

Снижаться цена на вакцину будет, когда появятся индикаторы для референтных стран.

Ранее мы писали, что более 70% россиян не хотят делать прививку от коронавируса.

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