ФАС назвала стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса. Она не будет превышать одной тысячи рублей, в дальнейшем будет снижаться. Об этом рассказал глава антимонопольной службы Игорь Артемьев, пишет ТАСС.
По его словам, цена обусловлена маленькими партиями выпуска вакцины, а для расширения производства нужны дополнительные средства.
Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула.
Игорь Артемьев, глава ФАС
Он отметил, что себестоимость вакцины будет установлена по определению, так как нет базы для сравнения в других государствах.
Снижаться цена на вакцину будет, когда появятся индикаторы для референтных стран.
Ранее мы писали, что более 70% россиян не хотят делать прививку от коронавируса.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все