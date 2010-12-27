ФАС отменил конкурс Центра Алмазова на 6,8 млрд из-за сужения круга претендентов

Федеральной антимонопольной службе не понравился конкурс Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова на 6,8 млрд. Его предписали отменить до 20 сентября.

Антимонопольщики Северной столицы нашли массу нарушений в конкурсе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова на достройку научно-клинического комплекса на Заповедной улице в Приморском районе. ФАС заметил, что недочеты в тендерной документации сильно сузили круг возможных подрядчиков.

Главной претензией стало то, что медцентр неверно выбрал способ определения поставщика. Центр провел конкурс с ограниченным участием. Хотя для этого здание на Заповедной должно относиться к объектам использования атомной энергетики. Заказчики уверены, что такой статус задние получает после установки рентгеновских компьютерных томографов. Но убедительных подтверждений этому не было приведено ни в документах, ни на заседании в ФАС.

Также нашлись проблемы в документации. Антимонопольщикам не понравились жесткие требования в стройматериалам. Также им показалось, что совмещать закупки оборудования и строительные работы на 1,3 миллиарда нельзя.

Фас предписал отменить конкурс до 20 сентября. А вместо него провести аукцион и вернуть авансы всем участникам. У Центра Алмазова есть три месяца на обжалование решения ФАС.