F6: Мошенники начали проверять "табельные номера" на фальшивых сайтах

Мошенники обманывают россиян под видом правоохранителей.

На российской территории мошенники начали убеждать граждан в подлинности звонков от "правоохранителных структур" с помощью фальшивых сайтов. В рамках криминальной схемы аферист называет потенциальной жертве обмана свой "табельный номер" и предлагает человеку самостоятельно проверить его в якобы официальной базе. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали специалисты из компании по кибербезопасности F6. Эксперты добавили, что для реализации преступного плана злоумышленники создали сайты под названиями "Сервис проверки федеральных госслужащих" и "Межведомственный портал идентификации". В том случае, если собеседник сомневается, то аферист просто предлагает ему самому найти такой ресурс через поисковик. Это действие призвано укрепить доверие к рассказанной легенде.

Специалисты напоминают, что после ввода вымышленного "табельного номера" сайт показывает ФИО, должность, "рейтинг" и дату приёма сотрудника. На некоторых цифровых ресурсах также предусмотрена возможность якобы загрузить документ по "одноразовому коду". В F6 объяснили, что сейчас телефонные схемы становятся многоступенчатыми. Преступники добавляют новые инструменты и нескольких "действующих лиц" в разговор для того, чтобы снизить критичность восприятия ситуации у потенциальной жертвы обмана. Одни из этапов является переход по ссылке или получение кода из СМС-сообщения, после чего к разговору подключается лжеправоохранитель.

Специалисты советуют не продолжать разговоры и переписку с неизвестными лицами, а также не переходить по присланным ими ссылкам. Коды из сообщений посторонним лицам также передавать нельзя.

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Фото: Piter.tv