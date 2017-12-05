Еженедельная история: в Петербурге под эстакадой застрял тягач

В Петербурге "Мост глупости" снова поймал наивного водителя.

В Санкт-Петербурге на трассе, которая ведет на Петро-Славянку, под Софийской эстакадой застрял тягач.

По традиции, водитель транспорта понадеялся на удачу, однако эстакада ответила: "Ты не пройдешь". В итоге на трассе собирается большая пробка. Очевидцы рассказывают, что в результате ДТП кабина серьезно разрушена. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Пользователи сети шутят по поводу частых аварий на данном месте, так, эстакада получила новое имя: "Мост глупости". Отметим, что это далеко не первый случай. Кроме того, для водителей установили предупреждение о том, что мост низкий.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv