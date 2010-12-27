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Rybka123

Евростат назвал страны ЕC с самыми счастливыми жителями

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Для исследования был проведен опрос среди европейцев.

Cамой "счастливой" страной в Европе стала Бельгия, Нидерланды, Австрия и Финляндия. Об этом свидетельствует опрос евростата. 

Вопросы были заданы 62% жителей Евросоюза старше 16 лет сказали. Им был задан вопрос: "Чувствовали ли вы себя счастливыми в течение последних четырёх недель?". 

В указанных странах положительно на вопрос о счастье ответили 76% респондентов. Далее идут Люксембург (74%), Испания (72%) и Дания (70%). Меньше всего счастливых людей живут в Латвии (31%), Болгарии (35%), Хорватии (42%) и Литве (45%).

Видео: YouTube/

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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