Евростат назвал страны ЕC с самыми счастливыми жителями

Для исследования был проведен опрос среди европейцев.

Cамой "счастливой" страной в Европе стала Бельгия, Нидерланды, Австрия и Финляндия. Об этом свидетельствует опрос евростата.

Вопросы были заданы 62% жителей Евросоюза старше 16 лет сказали. Им был задан вопрос: "Чувствовали ли вы себя счастливыми в течение последних четырёх недель?".

В указанных странах положительно на вопрос о счастье ответили 76% респондентов. Далее идут Люксембург (74%), Испания (72%) и Дания (70%). Меньше всего счастливых людей живут в Латвии (31%), Болгарии (35%), Хорватии (42%) и Литве (45%).

Видео: YouTube/