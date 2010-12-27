Европейский университет начнет принимать документы на поступление

В этом году университет ждет исключительно магистрантов.

Евпропейский университет открывает набор студентов с 21 августа. Об этом сообщила глава аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

В этом учебном году, который откроется с 1 октября. Самолетова отметила, что Европейский университет планирует обучать в предстоящем году около 300 студентов. В вузе откроют набор магистратуру, а также восстановят тех ребят, кто покинул университет из-за лишения лицензии.

Также для абитуриентов будут доступны программы дополнительного профессионального образования.

Отметим, что вуз смог "отвоевать" лицензию с 4-й попытки.

Прием документов продлится до 12 сентября.

Ранее мы писали о том, что Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге.

Фото: Pixabay