Европейский университет начнет принимать документы на поступление

Евпропейский университет открывает набор студентов с 21 августа. Об этом сообщила глава аппарата ректора вуза Алла Самолетова.
В этом учебном году, который откроется с 1 октября. Самолетова отметила, что Европейский университет планирует обучать в предстоящем году около 300 студентов. В вузе откроют набор магистратуру, а также восстановят тех ребят, кто покинул университет из-за лишения лицензии.
Также для абитуриентов будут доступны программы дополнительного профессионального образования.
Отметим, что вуз смог "отвоевать" лицензию с 4-й попытки.
Прием документов продлится до 12 сентября.
Ранее мы писали о том, что Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге.
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