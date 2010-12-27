Европейский суд вновь подал заявку на получение лицензии

Европейский университет сообщил, что снова подал заявку на получение права образовательной деятельности

17 октября Европейский университет сообщил, что подал заявку на выдачу новой лицензии на право проведения образовательной деятельности. Известно, что ранее Рособрнадзор отказал ВУЗу в выдаче новой лицензии.

В марте 2017 года арбитраж аннулировал лицензию университета по иску Рособрнадзора, но ВУЗ оспорил судебный факт. В июле ВУЗ сам решил отозвать лицензию, чтобы оформить новую, но получил отказ Рособрнадзора в электронном уведомлении.

Напомним, что это уже третье обращение Европейского университета в Рособрадзор. В первый раз ведомство обнаружило технические ошибки в оформлении документов. Во второй комиссию не удовлетворило здание учебного заведения, так как оно не оборудовано для людей с ограниченным возможностями. На просьбу со стороны учреждения подробно уточнить причины отказа Рособрнадзор сообщил, что не обладает полномочиями разъяснять такие вещи.

Ответ на заявку Европейского университета от ведомства ожидается получить в течение 45 дней.