Еврейский фестиваль стартовал в Петербурге

Сегодня, 12 августа в пространстве "Порт Севкабель" все желающие могут попробовать израильскую кухню, поприсутствовать на лекции и послушать музыку.

В воскресенье, 12 августа в петербургском пространстве "Порт Севкабель" проходит фестиваль еврейской культуры "ОЙ!ВЕЙ!". Об этом сообщает "Мойка 78".

На мероприятии все желающие смогут попробовать израильскую кухню, поприсутствовать на лекции раввинов, уличных художникиов, путешественников и экскурсоводов, а также послушать музыку.

Помимо этого, каждый сможет принять участие в мастер-классах от дизайнеров, а еще научиться бить татуировки на бананах.

Дети от 3 до 7 лет смогут поиграть с воспитателями, а ребята постарше проведут время с опытными мадрихами.

Вечером участники фестиваля смогут зажечь под зажигательный клезмер от Rubinstein Band.

Фото: ВКонтакте/Порт Севкабель / Port Sevkabel