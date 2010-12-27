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Еврейский фестиваль стартовал в Петербурге
Сегодня, 13:05
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TretyakovaS
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Еврейский фестиваль стартовал в Петербурге

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Сегодня, 12 августа в пространстве "Порт Севкабель" все желающие могут попробовать израильскую кухню, поприсутствовать на лекции и послушать музыку.

В воскресенье, 12 августа в петербургском пространстве "Порт Севкабель" проходит фестиваль еврейской культуры "ОЙ!ВЕЙ!". Об этом сообщает "Мойка 78".

На мероприятии все желающие смогут попробовать израильскую кухню, поприсутствовать на лекции раввинов, уличных художникиов, путешественников и экскурсоводов, а также послушать музыку. 

Помимо этого, каждый сможет принять участие в мастер-классах от дизайнеров, а еще научиться бить татуировки на бананах.

Дети от 3 до 7 лет смогут поиграть с воспитателями, а ребята постарше проведут время с опытными мадрихами. 

Вечером участники фестиваля смогут зажечь под зажигательный клезмер от Rubinstein Band. 

Фото: ВКонтакте/Порт Севкабель / Port Sevkabel

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Категории: Новости СПб Картина дня

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