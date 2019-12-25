Евгений Шестаков: «Несмотря на пандемию, работа набирала темп»

Глава администрации МО «Приморское городское поселение» рассказал о событиях муниципальной жизни и о том, какие результаты работы были достигнуты в 2020 году.

Глава администрации МО "Приморское городское поселение" Евгений Шестаков подвел итоги работы муниципального образования за минувший год. Комментарий опубликован на официальном сайте администарции Выборгского района.

Так, в Приморске в рамках реализации программы по развитию спорта в Ленинградской области начинается капитальный ремонт стадиона. Работы начнутся уже в этом году, закончатся 1 ноября 2021 года. В ходе работ будет обновлено футбольное поле, беговые дорожки, установлены тренажеры, появится уличное освещение. На эти цели из областного и местного бюджетов выделено порядка 66 млн рублей.

Также ведется модернизация уличного освещения вдоль региональных дорог. В Приморске, Ермилово, Рябово. Идет установка нового спортивного оборудования на площадках в поселках Ермилово и Красная Долина. Кроме того, в поселке Ермилово в этом году был проведен косметический ремонт Дома культуры, а в городе Приморске продолжается строительство Дома культуры.

В прошлом году были отремонтированы дороги местного значения в поселках Малышево и Ермилово, а также городе Приморске. В настоящее время проводится модернизация уличного освещения на региональных дорогах в ряде населенных пунктов.

