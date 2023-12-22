Школу на Комендантском проспекте эвакуировали после сообщения о бомбе

В ночное время на электронную почту учебного заведения поступило письмо с угрозой минирования.

В связи с сообщением о заложенной бомбе, сотни учащихся были эвакуированы из школы № 573 на Комендантском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ночное время на электронную почту учебного заведения поступило письмо с угрозой минирования. В руководстве школы они обнаружили только утром, сразу сообщили об этом полиции и приняли решение о проведении эвакуации.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели здание и прилегающую территорию, но опасного предмета не обнаружили. В настоящее время дети вернулись в классы и продолжают занятия.

Видео: Telegram / Коменда