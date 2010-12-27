В Петербурге эвакуировали всех из Генконсульства Финляндии

В Петербурге анонимные звонки о минировании дошли до вокзалов и Генконсульства Финляндии.

В Санкт-Петербурге сотрудников и посетителей дипломатической миссии на Преображенской площади эвакуировали на улицу 17 ноября. Кроме того, в городе проверяют все железнодорожные вокзалы. Однако заметим, что на вокзалах обходятся без эвакуации, чтобы избежать транспортного коллапса. Все рейсы, пригородные и междугородние, прибывают и отправляются по расписанию.

Напомним, что сегодня, 17 ноября анонимные звонки о "бомбе" начали поступать в школы, затем торговые центры и университеты. Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продолжается эвакуация разных организаций.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург