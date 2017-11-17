В Петербурге продолжается эвакуация разных организаций

В Петербурге эвакуируют еще несколько торговых центров, а также учебный заведения.

В Петербурге эвакуируют множество организаций По словам очевидцев в городе эвакуируют школы, вузы, а также разные торговые центры.

Свидетели рассказывают, что в настоящее время идет эвакуация Санкт-Петербургского государственного института культуры, а также частного института телевидения бизнеса и дизайна. Кроме того, прибавилось число эвакуированных ТЦ: "Рио", "Радуга" и "Июнь". Кроме того, объявлена эвакуация ТРК "Меркурий" и "Торговый комплекс Китай Город".

По предварительной версии эвакуация происходит и-за очередных анонимных звонков о заминировании.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург