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В Петербурге продолжается эвакуация разных организаций

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В Петербурге эвакуируют еще несколько торговых центров, а также учебный заведения.

В Петербурге эвакуируют множество организаций По словам очевидцев в городе эвакуируют школы, вузы, а также разные торговые центры.
 
Свидетели рассказывают, что в настоящее время идет эвакуация Санкт-Петербургского государственного института культуры, а также частного института телевидения бизнеса и дизайна. Кроме того, прибавилось число эвакуированных ТЦ: "Рио", "Радуга" и "Июнь".  Кроме того, объявлена эвакуация ТРК "Меркурий"  и "Торговый комплекс Китай Город".
 
 
По предварительной версии эвакуация происходит и-за очередных анонимных звонков о заминировании. 
 
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , эвакуация спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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