Eurospar может занять место закрывающегося магазина "Лэнд" на Выборгском шоссе

Последний день магазин отработал накануне.

На Выборгском шоссе, 15, закрылся магазин "Лэнд". Последний рабочий день торговой точки был накануне, 31 октября. На месте закрывшегося магазина на Выборгском шоссе может появиться Eurospar. Об этом сообщила "Фонтанка",

Решение о закрытии было принято из-за неудовлетворительных финансовых показателей. Директор сети Олеся Мальцева пояснила, что администрация была готова остаться на меньшей площади, но найти арендатора на половину магазина сложно. Поиск площадки продолжается, однако открытие, вероятно, состоится в следующем году. Других закрытий пока не планируется.

Сообщается, что сеть "Лэнд" сократилась почти наполовину с начала года. Так, закрылись магазины на Морской набережной, в ТРЦ "Невский центр", в "Пассаже" на Невском проспекте и "Владимирском пассаже" у станции метро "Достоевская", а также на Фурштатской улице и проспекте Испытателей. Позже было принято решение открывать новые точки в формате гастромаркетов.

Ранее мы писали, что "Магнит" откроет более 70 магазинов на месте Spar и "Семьи".

Фото: pexels.com