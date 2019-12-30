Нынешняя зима в Петербурге может оказаться губительной для нерп

Виной тому отсутствие льда и снега на Финском заливе и Ладожском озере.

В группе "Фонда друзей балтийской нерпы" "ВКонтакте" рассказали о том, что сейчас животные существуют в крайне неблагоприятных погодных условиях. Если так будет продолжаться и дальше, это может губительно сказаться на жизни нерп.

Дело в том, что впервые за многие годы на Финском заливе и Ладоге совсем нет льда. При этом лед и слой снега необходимы для успешного выкармливания животными своего потомства. Кроме того, нерпам приходится тратить свои силы на борьбу с высокими волнами, дождями и ветрами. Беременные самки не могут спокойно отдохнуть на камнях.

"Если все так и будет продолжаться, то нас с вами ожидает эпичный спасательный сезон", — говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сети появился трейлер документального фильма о ладожских нерпах.

Фото: vk.com/sealrescue