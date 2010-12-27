Движение на нескольких улицах Петербурга закроют 10 и 11 декабря

Пресс-служба ГАТИ сообщает о новых перекрытиях и ограничениях проезда с 10 декабря. Водителям придется туго из-за ремонта, реконструкций и прокладки разнообразный сетей.

С 10 до 25 декабря ограничат проезд на перекрестке Ленинградской и Новостроек в поселке Парголово. Здесь будут прокладывать газопровод. В тех же числа закроют улицу Новостроек от Ленинградской до 1-го проезда.

С воскресенья, 10 декабря, до 8 января 2018 года ограничат движение по четной стороне Обводного канала у Панфёновской из-за прокладки инженерных сетей. Кроме того закроют проезд по Панфёновской в створе с четной стороной канала.

На Наставников продолжают прокладывать рельсы для частного трамвая. С 11 по 20 декабря тут закроют проезд от Хасанской улице до проспекта Косыгина, за исключением перекрестка с Ленской.

С 11 по 25 декабря будет затруднен проезд по набережной канала Грибоедова от Средней до Большой Подьяческой улиц. А 25 декабря ограничат движение по Средней Подъяческой от Римского-Корсакова до Грибканала.

На Железноводской улице закроют движение от Уральской к дому 26-28 с 11 по 30 декабря из-за прокладки электрического кабеля.

С 11 декабря до 19 января закроют проезд по Сазоновской от Железноводской до Одоевского. А также по последней от Сазоновской до Уральской.

На Ремесленной улице движение закроют с 11 декабря до 9 апреля. На участке от Петровского до 17 дома на Ремесленной будут прокладывать газопровод