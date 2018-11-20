В Эрмитаж смогут приходить бесплатно адъюнкты и аспиранты

Но только те, кто обучается по программе подготовки научно-педагогических кадров.

Эрмитаж с 1 февраля решил расширить список категорий граждан, которые смогу посещать музей бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Уже в пятницу в музей смогут свободно прийти аспиранты, которые обучаются по программе подготовки научно-педагогических кадров; адъюнкты (лица, которые проходят военную или приравненную к ней службу, службу в органах внутренних дел в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических кадров. Помимо этого, в список попали ассистенты-стажеры.

Бесплатно пройти в Эрмитаж по-прежнему могут пенсионеры, школьники и дошкольники, а также инвалиды I и II группы. Для получения билета нужно только предоставить соответствующие документы.

Фото: Piter.TV