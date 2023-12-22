Эрмитаж на 20% поднял стоимость билетов с открытой датой

При этом стоимость разового билета осталась неизменной.

Стоимость билетов с открытой датой в Эрмитаж и Главный штаб увеличилась на 20%. Информация об этом размещена на официальном сайте Государственного Эрмитажа.

Ранее стоимость такого билета для взрослого составляла 1000 рублей. Сейчас она составляет 1200 рублей. Билет действителен в течение трех дней после приобретения.

При этом стоимость разового билета осталась неизменной – 500 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что выставка мебельных раритетов XVIII века открылась в Эрмитаже.

Фото: Piter.TV