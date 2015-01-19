Энциклопедия нечестных выборов: активист рассказал, как ковалась победа "Единой России" на участках Петроградки

На половине УИКов "Петроградки" идут суды об отмене результатов выборов.

На выборах этого года на Петроградском острове "Единая Россия" показала ошеломительные результаты. Впрочем, как и ранее, – не зря 3-й избирательный округ называют "цитаделью единороссов" в Петербурге. Так, например, на муниципальных выборах 2019 года эта партия в среднем по городу набирала 64% голосов, а вот на "Петроградке" – все 76%! А в 2016 году кандидат от "Единой России" Вячеслав Макаров по количеству голосов обошел своих конкурентов в несколько раз.

Об этом напомнил муниципальный депутат "Правобережного" Федор Грудин на своем YouTube-канале и на примерах показал, какими инструментами достигались такие невероятные победы.

Даже несмотря на то, что оппозиционные партии не особенно стремились выставить своих кандидатов в 3-м округе, зная о его особенностях, некоторые все решились зарегистрироваться там. Но даже их устранили еще до дней голосования.

Например, на "Петроградке" пыталась зарегистрироваться соратница Алексея Навального Ирина Фатьянова. Ее сняли с выборов, якобы из-за подозрений в нарушении ею антиэкстремистского законодательства. Не желая сдаваться, Фатьянова присоединилась к кандидату от партии "Яблоко" Ксении Михайловой. Вместе они решили поддержать справедливоросса Алексея Королева – эго по закону уже никак нельзя было устранить с дистанции.

Эта команда собрала группу наблюдателей из ста человек. Они-то и зафиксировали фальсификации, которые являются инструментами "честных" выборов в Петербурге.

Обнаруженные махинации банальны. Например, члены комиссий якобы меняли местами результаты оппозиционного кандидата и представителя партии власти: на УИК № 1616 у оппозиционера в итоговом протоколе всего 2 голоса, у "Единой России" – 1100. А между тем многочисленная группа избирателей готова была подтвердить, что голосовала не за единороссов.

Также на УИКи 3-го округа, по словам Грудина, приходили разнарядки сверху о желательном результате голосования. Вбросы и порча техники журналистов и наблюдателей, которые пытались снять происходящее на участках – об этих аномалиях "Петроградки" писали в соцсетях и СМИ в течение трех дней голосования.

Сейчас суды рассматривают иски об отмене результатов выборов на 46 участках, а это – более половины от общего числа на округе. Суды продолжаются.

Фото: Piter.tv