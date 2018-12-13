Эминема окутали тучи в новом клипе Boogie

Меньше чем за сутки ролик посмотрело больше полумиллиона человек.

Американский рэпер Энтони Диксен, известный как Boogie, выпустил клип на песню "Rainy Days". Трек исполнитель записал вместе с одним из самых популярных хип-хип музыкантов Эминемом. Недавно на официальном ютуб-канале Диксона был опубликован совместный клип музыкантов.

В ролике оба музыканта читают реп в комнате, исписанной граффити. В определенный момент помещение окутывает шторм. Меньше чем за сутки ролик посмотрело больше полумиллиона человек.



Трек "Rainy Days" вошел в состав дебютного альбома Boogie под названием "Everythings for Sale". Лонгплей вышел в конце января прошлого года. Помимо Эминема в работе над пластинкой приняли участие репер 6lack, джазовый музыкант Кристиан Стюарт и певица Сох Алегра.

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Видео: ютуб/ Boogie