Электромонтёра из Петербурга осудили на 4,5 года колонии за попытку собрать бомбу

Мужчина признал вину и сообщил, что в 2011 году принял ислам, но не имеет отношения к радикальному течению религии.

В четверг, 17 февраля, в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что Кировский районный суд огласил приговор электромонтеру, пытавшемуся собрать бомбу.

Следствие предполагает, что летом прошлого года мужчина купил 19,5 кг тротила, калиевую селитру, углекислотный огнетушитель и другие вещества, которые хранились дома. Планы по сбору бомбы прервали правоохранительные органы.

Подсудимый признал вину и уточнил, что в 2011 году принял ислам, но к радикальному течению не относится. Бомбу он хотел собрать и взорвать в безлюдном месте ради интереса и любопытства.

Мужчину признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и в покушении на изготовление взрывного устройства и приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: Piter.tv