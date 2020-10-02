В России к 2030 году планируется выпускать не менее 150 тыс. электромобилей в год

Планируется, что к 2030 году доля электромобилей в стране составить 10%.

Директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил, что к 2030 году Россия планирует выпускать не менее 150 тыс. электромобилей в год.

Колесников подчеркнул, что в России доля автомобилей к 2030 году может составить 10% от объема производства транспортных средств. Стоимость этой концепции оценивается в 850 млрд рублей. Предполагается, что около 600 млрд рублей будут частными инвестициями.

Предполагается и поддержка спроса в России. Таким образом, стоимость производства электромобиля для поддержки локализованного спроса не должна быть выше 2,5 млн рублей.

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