С начала новой недели запустят электробусы до квартала "Юбилейный"

Троллейбусы на автономной тяге смогут довести жителей города от метро "Комендантский проспект" до "Юбилейного" и обратно.

В Приморском районе Петербурга 12 февраля появится новый маршрут, который соединит станцию метро "Комендантский проспект" с кварталом "Юбилейный". Специально для жителей запустили электробус с динамичной зарядкой, который будет следовать по маршруту №2.

Обычные троллейбусы было решено заменить на маршруте электробусами, чтобы улучшить транспортную доступность нового района. Ранее жители неоднократно просили запустить в квартал социальный общественный транспорт. Поэтому с понедельника электробусы с мощными аккумуляторами будут поворачивать на улицу Уточкина, где смогут отсоединиться от контактной сети и проехать на собственной тяге проспект Королева вплоть до Глухарской улицы.

По информации СПб ГУП "Горэлектротранс", с контактной сетью инновационный транспорт сможет соединиться после станции метро "Комендантский проспект", тем самым проехав на автономной тяге более семи километров маршрута.

Напомним, новые троллейбусы запустили в конце 2017 года В Приморском и Красносельском районе города. Также, ранее мы сообщали, что троллейбус на автономном ходу отбуксировали в парк из-за сбоя.