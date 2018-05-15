На видео попала экстренная посадка лайнера с разбитым ветровым стеклом

В Китае командиру самолета пришлось экстренно посадить самолет.

Экстренную посадку лайнера китайской авиакомпании Sichuan Airlines засняли пассажиры самолета. Дело в том, что во время полета у воздушного судна разбилось ветровое стекло.

Рейс Чунцин - Лхасу оказался небезопасным, однако удалось избежать неприятностей. У самолета разбилось и выпало ветровое стекло кабины. Кроме того, в образовавшуюся дыру затянуло второго пилота, в связи с этим командиру пришлось сажать лайнер самостоятельно.

Отмечается, что на борту температура воздуха снизилась до минус сорока градусов, выпали кислородные маски. К счастью, инцидент обошелся без жертв.

Видео: YouTube - Christos Kintis