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Эксперты составили "топ самых популярных автомобилей" в Петербурге
Сегодня, 21:04
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IRINA_CHALKINA
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Эксперты составили "топ самых популярных автомобилей" в Петербурге

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Оказалось, что самая популярная машина принадлежит отечественному автопрому.

Эксперты составили "топ самых популярных автомобилей" в Петербурге. Об этом сообщили "Дни24".

Оказалось, что самая популярная машина принадлежит отечественному автопрому. Так, на первом месте расположилась "Лада". По статистике это примерно каждая шестая машина в городе. 

Серебро взял немецкий автомобиль VolksWagen. Эксперты насчитали около 102 тысяч автомобилей этой марки.

Бронза досталась марке Ford. На этой машине ездят около 107 тысяч  петербцржцев.

Четвертое место разделили KIA и  Hyundai, на которых ездят около 90 тысяч горожан.

Отметим, что по данным экспертов, каждый 3-й петербуржец владеет автомобилем.

Фото: Pixabay


 

Теги: атомобили спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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