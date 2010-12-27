Оказалось, что самая популярная машина принадлежит отечественному автопрому.

Эксперты составили "топ самых популярных автомобилей" в Петербурге. Об этом сообщили "Дни24".

Оказалось, что самая популярная машина принадлежит отечественному автопрому. Так, на первом месте расположилась "Лада". По статистике это примерно каждая шестая машина в городе.

Серебро взял немецкий автомобиль VolksWagen. Эксперты насчитали около 102 тысяч автомобилей этой марки.

Бронза досталась марке Ford. На этой машине ездят около 107 тысяч петербцржцев.

Четвертое место разделили KIA и Hyundai, на которых ездят около 90 тысяч горожан.

Отметим, что по данным экспертов, каждый 3-й петербуржец владеет автомобилем.

Фото: Pixabay



