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Эксперт прокомментировал идею требовать у пассажиров международных рейсов справку о вакцинации от коронавируса
Сегодня, 15:51
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал идею требовать у пассажиров международных рейсов справку о вакцинации от коронавируса

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В России таких предложений не поступало. Речь идет об Австралии.

Директор одного из крупнейший авиаперевозчик Австралии Алан Джойс сообщил о том, что компания будет требовать у всех пассажиров международных рейсов справку о вакцинации от коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" напомнили, что есть группы населения, которым вакцина может быть противопоказана. 

Джойс считает, что примеру его компании могут последовать и перевозчики в других странах. Таким образом те, кто прививку сделать не могут, будут ограничены в путешествиях. 

Также есть вероятность того, что вакцину надо будет делать определенных производителей, куда Россия может не войти. 

Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса. 

Фото: pixaba.com

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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