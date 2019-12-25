Эксперт прокомментировал идею требовать у пассажиров международных рейсов справку о вакцинации от коронавируса

Директор одного из крупнейший авиаперевозчик Австралии Алан Джойс сообщил о том, что компания будет требовать у всех пассажиров международных рейсов справку о вакцинации от коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" напомнили, что есть группы населения, которым вакцина может быть противопоказана.
Джойс считает, что примеру его компании могут последовать и перевозчики в других странах. Таким образом те, кто прививку сделать не могут, будут ограничены в путешествиях.
Также есть вероятность того, что вакцину надо будет делать определенных производителей, куда Россия может не войти.
Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса.
Фото: pixaba.com
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