Сильнее всего это коснётся Чувашии, Башкирии, а также в Самарской, Омской и Нижегородской областей.

Эксперты предрекли российским городам массовый исход жителей. С прогнозом выступили аналитики рейтингового агентства Moody"s. Об этом пишет РБК.

Причина — кризис, вызванный пандемией коронавируса и падение цен на нефть. Это ускорит внутреннюю миграцию в России — всё больше трудоспособного населения будет стремиться в Санкт-Петербург и Москву. Это приведёт к тому, что менее развитые регионы столкнуться с замедлением экономического развития, из-за чего у жителей будут падать доходы.

По расчётам экспертов, сильнее всего это коснётся Чувашии, Башкирии, а также в Самарской, Омской и Нижегородской областей.

Ранее ВВП России за апрель упал на 28%.

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