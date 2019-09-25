Медики назвали незаметные симптомы повышенного холестерина

Среди неожиданных симптомов - боли при ходьбе.

Российские медики рассказали о "секретных" признаках, которые позволят определить человеку повышение уровня холестерина.По данным "МедикФорума", боль в груди, стенокардия, боль при ходьбе могут быть показателями для обследования. Эти параметры могут указывать на многие болезни, но в первую очередь необходимо сдать анализы на холестерин.

Отметим, что высокий уровень холестерина может вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Для здоровья человека опасен холестерин низкой плотности. Его повышение приводит к атеросклерозу.

Чаще всего повышение холестерина связано с генетической предрасположенностью, а также с нездоровым образом жизни. Чтобы обезопасить себя следует питаться продуктами с низким содержанием трансжиров, не увлекаться курением и активно двигаться.

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Видео: YouTube/SAIT