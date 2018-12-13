Так, в рационе россиян недостаточно овощей, фруктов и молочных продуктов.

Эксперты назвали недостающие продукты в рационе Россиян. О том какие именно продукты стоит купить рассказала Алла Погожева, главный эксперт экспертного совета ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

Как оказалось, в рационе россиян недостаточно овощей, фруктов и молочных продуктов. По словам врачей, при этом у жителей России наблюдается избыток сахара, животного белка и жира. Из-за такого неправильного питания человек может получить сердечно-сосудистое заболевание, ожирение, диабет и подагре.

К сожалению, структура питания населения нашей страны оставляет желать лучшего. Мы не доедаем картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, ягод, также молока, молочных продуктов. Но, к сожалению, перебираем сахар, кондитерские изделия и животные продукты отметила Алла Погожева

По статистике в России лишний вес имеют около 54% мужчин и 59% женщин. Врачи отметили, что избыточная масса тела укорачивает жизнь на пять лет, а ярко выраженное ожирение - на 15.

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Видео:Piter.TV