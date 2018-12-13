Ранее специалисты планировали отключить его 3 июня.

В четверг, 16 мая, стало известно о том, что в Петербурге и Ленобласти осенью отключат аналоговое вещание. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Так, 14 октября этого года из петербургских домов "уйдет" аналоговое вещание. Ранее специалисты планировали отключить его 3 июня. Однако, эксперты решили отсрочить его до середины осени из-за летних отпусков.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещен видеоролик о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Ролик будет передаваться в течение недели сказано в сообщении

В начале февраля 2019 года аналоговое вещание отключили в Тульской, Магаданской, Ярославской, Рязанской, Пензенской областях и Чечне.

В цифровом формате россияне смогут бесплатно смотреть следующие каналы: "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Россия 24", "ТВ Центр", ОТР, "Карусель", "Матч ТВ", "Пятый канал", НТВ. Бюджету этот переход обойдется в 7,1 млрд рублей. Другие бесплатные каналы: РЕН ТВ, "Звезда", СТС, "Домашний", "Мир","Спас", ТНТ, ТВ3, "Пятница", "Муз ТВ" заплатят Российской телевизионной радиовещательной сети по 1,3 миллиарда рублей каждый.

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Видео:Piter.TV