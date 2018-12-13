Глава Жилищного комитета уволился по собственному желанию

Исполняющий обязанности председателя Жилищного комитета Василий Осипов уходит из Смольного. Об этом сообщает "Фонтанка".
По информации СМИ, Осипов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он намерен продолжать работу в другом регионе страны. Известно, что на должности главы Жилищного комитета Осипов пробыл всего два месяца. В пресс-службе ведомства по этому поводу пока никаких комментариев не дают.
В ближайшее время еще не "остывшую" должность могут занять бывший директор Фонда капремонта Дмитрий Локтаев, который руководит ФГУП "Главный радиочастотный центр".
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Фото:pixabay
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