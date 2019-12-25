Эксперты: У "Родины" серьезные планы на ЗАКС Петербурга

Предвыборная кампания активно идет в эти дни по всей стране. При этом, парламентарии избираются не только в Государственную Думу, но и в региональные парламенты. И особенно интересно в этом отношении следить за малыми партиями, которые традиционно довольно существенно "разбавляют" областные и городские собрания депутатов. В регионах партии, не присутствующие в федеральном парламенте, либо присутствующие на уровне одного депутата, составляют для "большой четверки" куда более серьёзную конкуренцию.

И в этом отношении, избирательная кампания, которая проходит сейчас за места в ЗАКСе Санкт-Петербурга, представляет особый интерес. Хотя бы потому, что партия "Родина", кажется, сделала серьёзную ставку на места в местном парламенте.

На днях, а именно 29 июня, "Родина" провела в Петербурге региональную предвыборную конференцию и официально определилась со списком кандидатов. Список партии довольно интересен, в нём можно просто выделить несколько персон, для понимания того, как "Родина" собирается проходить в региональный парламент.

Во-первых, это Максим Шугалей. Это персонаж с весьма нетривиальной биографией, при этом обладающий высокой узнаваемостью. А благодаря художественному фильму про его злоключения в Сирийском плену у него уже сложился вполне определенный и для многих позитивный образ. То есть, здесь партия еще и изрядно сэкономит силы на "раскрутке" своего кандидата и на формировании имиджа. Имидж уже сложился. И он с высокой вероятностью привлечет массу избирателей.

Еще одной значимой фигурой в списке партии стала певица Татьяна Буланова. Творчество которой, внезапно, не просто помнят, но и до сих пор котируют. Иными словами, фанбаза певицы просто превратится в базу уже электоральную. Ну, и определенный имидж, как и в случае с Шугалеем у неё сформирован давно и прочно.

На укрепление этого образа играет и повестка с которой Буланова выходит на выборы. А это проблемы семей и детей, а также социальная проблематика в самом широком смысле. Помимо прочего, Буланова работает по экологической повестке и, что вполне естественно, по направлению культуры.

Впрочем, здесь нужно оговориться о том, что и помимо известных на всю страну персонажей, Петербургское отделение "Родины" давно работает по проблемам города. Довольно давно партия поднимает для публичного обсуждения, например, ситуацию с ЖКХ и путаницей в сфере принадлежности тех или иных коммунальных объектов разным структурам. Например, когда двор дома находится в ведомстве города, а состояние ограждений в этом же самом дворе контролирует уже управляющая компания. Такая ситуация приводит к промедлению в ремонте на придомовых территориях. То есть, в данном случае региональное отделение "Родины" работает с темами, которые понятны и даже ощутимы непосредственно очень многими петербуржцами.

После создания предвыборного партийного списка и выдвижения кандидатов по одномандатным округам "Родине" предстоит собрать подписи. Но, по словам лидера регионального отделения, Андрея Петрова, с такими кандидатами и с учетом ранее проделанной работы, это не будет проблемой.

К слову, эксперты прогнозируют, что на выборах в городское Законодательное Собрание партия возьмет 10-15% голосов. Впрочем, это прогнозы на довольно ранней стадии избирательной кампании, поскольку единый день голосования в этом году назначен на 19 сентября. А конкуренция как со стороны "большой четверки", так и других малых партий в Петербурге довольно высока. И какие в итоге будут результаты покажет, наверное, только единый день голосования.

Вообще, если отходить от персоналий, да и от конкретных партий, стоит еще раз отметить, что кампания за места в Питерском ЗАКСе будет крайне интересной и непростой. Здесь от самых разных политических сил представлены довольно сильные кандидаты. А потому кампания будет по-настоящему конкурентной. И за ней будет интересно наблюдать.

У "Родины" в этом смысле довольно неплохие шансы. Петербург в целом довольно оппозиционный город, подуставший от "большой четвёрки", но, с другой стороны, это город либеральной оппозиционности, а "Родина" часто выступает с патерналистских и консервативных позиций. И это может стать негативным фактором в плане привлечения городского электората. Впрочем, именно Петербургское отделение выходит на выборы с социальной повесткой, которая волнует всех граждан вне зависимости от их политических убеждений и идеологических предпочтений. И это также определенным образом повышает шансы партии на прохождение в Законодательное Собрание Петербурга.

Фото: "Родина" / ВКонтакте

