Эксперт: завышенные ставки ЦБ — игра с огнем

Ранее Эльвира Набиуллина отметила, что в 2019 году рубль укрепил свои позиции в том числе за счет притока капитала.

Центробанк России использует высокую доходность по рублевым бумагам в борьбе с инфляцией в государстве, высказали свое мнение эксперты Telegram-канала "Мейстер". При этом, считают специалисты, ЦБ стоило бы использовать другую стратегию для обеспечения низкого повышения цен.

Недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что приток капитала в страну положительно сказался на укреплении рубля в этом году. Эксперты заявили о том, что пытаться достичь серьезных макроэкономических целей с помощью притока спекулятивных денег — это большой риск, так как приток может иссякнуть.

"Какова альтернатива? Она в целом понятна: низкую инфляцию надо обеспечивать не заманиванием спекулянтов, а созданием конкурентоспособных на мировом рынке производств. Тогда и устойчивость, всеми любимая "стабильность" станет не видимой, а реальной. Начать можно уже в эту пятницу, снизив ключевую ставку наконец настолько, чтобы это хоть что-то могло дать инвесторам, как действующим, так и потенциальным", — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЦБ установил официальные курсы валют на 13 декабря.

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