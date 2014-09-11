Эксперт посоветовал россиянам обратить внимание на акции нефтяных компаний

В акции стоит вложиться летом, считает эксперт.

Заместитель председателя правления "БКС Мир инвестиций" Станислав Новиков рассказал "Российской газете", куда летом стоит вложить деньги.

Эксперт посоветовал россиян обратить внимание на акции нефтяных и металлургических компаний. По мнению Новикова, акции крупных сырьевых компаний отличаются высокой ликвидностью. Он подчеркнул, что при восстановлении рынка акции таких компаний дорожают с опережением среднерыночных темпов.

А вот если у инвестора небольшой опыт, то он может, по мнению эксперта, на инвестиции направить небольшую сумму. Паевые фонды могут быть разумным вариантом, считает Новиков. При этом в портфеле валютная составляющая не должна быть менее 30-40%.

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