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Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
Сегодня, 12:50
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Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер

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Выключать компьютер он посоветовал раз в неделю.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью радио Sputnik рассказал, как часть необходимо выключать вкомпьютер и что будет, если всегда оставлять его в режиме сна.

Критически компьютер вряд ли может пострадать от перехода в режим сна, когда вы уходите домой с работы или оставляете его дома. Единственный момент — что в процессе работы вы можете открывать большое количество программ, которые потом в фоновом режиме занимают работу центрального процессора, — сказал эксперт.

Возможен вариант того, что из-за запуска большого количества программ компьютер в спящем режиме может зависнуть, но в целом это маловероятно. Получается, что компьютеру вряд ли повредит, если оставлять его в течение недели в спящем режиме. Однако Кусков посоветовал иногда давать устройству отдохнуть.

Хотя бы раз в неделю надо переводить его в полностью выключенное состояние для обнуления. Вы можете выключить или перезагрузить компьютер, тогда при новом запуске система загрузит только основные компоненты, которые нужны для начала полноценной работы, — сказал он.

При этом он подчеркнул, что в офис компьютер в спящем режиме лучше не оставлять, если вход в систему осуществляется без пароля. В данном случае речь идет о безопасности.

Фото: pixabay

Теги: работа компьютера, спящий режим
Категории: Новости России, Лента новостей,

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